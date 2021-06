Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile intre Iran si marile puteri cu privire la resuscitarea acordului nuclear international din 2015 vor fi reluate in weekendul urmator, a declarat miercuri secretarul de stat adjunct al SUA Wendy Sherman, mentionand ca alegerile prezidentiale de pe 18 iunie din Iran sunt un factor ce complica…

- Negocierile indirecte intre Statele Unite si Iran pe tema relansarii Acordului nuclear iranian vor fi reluate la sfarsitul acestei saptamani, afirma Wendy Sherman, adjunct al secretarului de Stat american,...

- Statele Unite, care negociaza de doua luni indirect cu Iranul in incercarea de a salva acordul privind programul nuclear iranian, au afirmat luni ca inca nu stiu daca Teheranul doreste cu adevarat sa revina la respectarea angajamentelor sale, noteaza AFP. "Inca nu stim daca Iranul doreste asta si daca…

- Diferente serioase intre Statele Unite si Iran cu privire la modul in care ar putea fi reluata respectarea acordului nuclear international din 2015 persista in pofida faptului ca au facute unele progrese in ultimele discutii indirecte de la Viena, a declarat miercuri un inalt oficial american, transmite…

- Diferente serioase intre Statele Unite si Iran cu privire la modul in care ar putea fi reluata respectarea acordului nuclear international din 2015 persista in pofida faptului ca au facute unele progrese in ultimele discutii indirecte de la Viena, a declarat miercuri un inalt oficial american, transmite…

- ”Pare sa se contureze o noua intelegere si exista un numitor comun intre parti, referitoare la obiectivul final. Dar drumul pe care il avem de parcurs nu este unul usor si exista unele dezacorduri serioase”, a declarat presei Abbas Araqchi. Sambata, trimisul Chinei la negocieri a spus ca discutiile…

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat vineri ca este "prea devreme" pentru a sti daca discutiile indirecte angajate de Statele Unite cu Iranul vor permite salvarea acordului privind programul nuclear iranian, noteaza AFP. Liderul de la Casa Alba a afirmat ca productia de uraniu imbogatit la 60%,…

- Administratia Joseph Biden a confrmat, vineri dupa-amiaza, reluarea negocierilor cu Iranul in format multilateral in scopul relansarii Acordului nuclear, iar initiativa a fost salutata de Germania. Citește și: Iranul conditioneaza oprirea imbogatirii uraniului 20% de ridicarea sanctiunilor…