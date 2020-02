Statele Unite anunţă primul deces din cauza coronavirus Daca ultimele estimari indicau cel putin 100 de cazuri de infectare cu noul coronavirus in Statele Unite, numerosi pacienti diagnosticati in ultimele zile nu au avut nicio legatura cunoscuta cu un focar al epidemiei, ceea ce sugereaza ca boala se raspandeste, conform Agerpres. In intreaga lume, 2.,941 au murit din cauza noului coronavirus. Cele mai multe decese au avut loc in China. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

