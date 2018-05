Stiri pe aceeasi tema

- Larry Kudlow, consilier economic la Casa Alba, sustine ca nu exista nicio confuzie in administratia americana privind sanctiunile impotriva Rusiei, informeaza Reuters. Kudlow a reamintit ca Statele Unite au adoptat deja astfel de sanctiuni si a afirmat ca in prezent la Washington se analizeaza noi…

- Exporturile celei de-a doua economii a lumii s-au prabusit cu 2,7% fata de aceeasi perioada a lui 2017, fiind de asemenea prima luna cu intrare pe deficit din februarie anul trecut. In martie, importurile au crescut cu peste 14 procente, mai mult decat estimarile. Per total, pe primele 3 luni ale…

- Administratia presedintelui Donald Trump nu are in plan, in acest moment, sa ia noi masuri comerciale de amploare impotriva Chinei si se concentreaza pe cele anuntate deja, a declarat miercuri un oficial al Casei Albe, citat de Reuters, scrie news.ro.Oficialul a spus ca administratia este…

- Beijingul si Washingtonul trebuie sa evite un razboi comercial, a declarat miercuri ambasadorul Chinei in Statele Unite, Cui Tiankai, adaugand ca statul chinez prefera sa rezolve disputa prin negocieri, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Statele membre ale Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) trebuie sa colaboreze pentru a preveni ca Statele Unite sa nimiceasca OMC si trebuie sa se opuna tarifelor anuntate de Washington, legate de presupuse incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala de catre China, a afirmat Zhang Xiangchen,…

- China a cerut SUA "sa se retraga de pe marginea prapastiei", in timp ce ambasada sa la Washington a dat asigurari ca Beijing-ul "va lupta pana la sfarsit" in orice razboi comercial cu Statele Unite, dupa ce presedintele Donald Trump a semnat, joi, un decret prezidential privind introducerea de tarife…

- Presedintele american Donald Trump va anunta joi masurile pe care intentioneaza sa le ia impotriva Chinei, acuzata de furt de proprietate intelectuala, a anuntat miercuri Casa Alba, relateaza AFP. "Maine (joi), presedintele Trump va anunta masurile pe care a decis sa le ia in urma anchetei in baza articolului…

- "Secretarul Comertului, Wilbur Ross, va purta discutii cu reprezentanti ai Uniunii Europene despre eliminarea taxelor imense si barierelor pe care europenii le folosesc impotriva Statelor Unite. Este vorba de masuri incorecte fata de fermierii si producatorii americani", a transmis Donald Trump luni…