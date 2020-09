Ionel Ciunt: ZALĂUL, prioritatea mea!

FONDURI EUROPENE ȘI ALTE SURSE DE FINANȚARE Din 2016, de când am preluat mandatul de Primal al Municipiului Zalău, FONDURILE EUROPENE sunt principala sursă de finanțare a proiectelor de dezvoltare a Municipiului. În acești patru ani, am adus în orașul nostru aproape 100 milioane de euro din fonduri europene, am valorificat… [citeste mai departe]