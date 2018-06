Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat miercuri ca au retras o invitatie adresata Chinei de a participa la exercitii militare in Pacific, pentru a protesta astfel impotriva militarizarii de catre Beijing a unor insule disputate, relateaza AFP. 'Avem dovezi clare ca Beijingul a desfasurat rachete anti-nava si…

- Administratia Trump analizeaza emiterea unui ordin executiv care ar restrictiona capacitatea unora dintre companiile chineze de a vinde echipamente de telecomunicatii in Statele Unite, au declarat doi oficiali din industria de profil, o masura care ar fi orientata probabil impotriva Huawei Technologies…

- O serie de exercitii militare chineze in apropiere de Taiwan au avut ca scop sa transmita un mesaj clar insulei autoguvernate si China va lua masuri suplimentare daca fortele pro-independenta din Taiwan vor actiona "de capul lor", a avertizat miercuri un purtator de cuvant al guvernului, citat de…

- Fundatia finantistului american nascut la Budapesta George Soros a indicat vineri ca analizeaza posibilitatea de a-si continua activitatea in Ungaria, dupa atacurile repetate la care a fost supusa din partea premierului Viktor Orban, relateaza Reuters. Organizatia lui Soros, Open Society…

- Tensiunile dintre China si Statele Unite face victime colaterale. Dupa ce Beijingul a dat asigurari ca nu-i este frica sa plateasca pretul unui razboi comercial cu Donald Trump, au crescut presiunile asupra producatorilor auto germani BMW, de a-si diversifica productia de SUV-uri in SUA. Astfel,…

- Rusia a trimis pentru prima data dupa sfarsitul Razboiului Rece, in contextul amplificarii tensiunilor cu Occidentul, avioane militare in zona Polului Nord, deasupra Americii de Nord, unde Fortele Navale SUA efectueaza exercitii. Avioane militare dotate cu armament antisubmarin au survolat…

- Statele membre ale Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) trebuie sa colaboreze pentru a preveni ca Statele Unite sa nimiceasca OMC si trebuie sa se opuna tarifelor anuntate de Washington, legate de presupuse incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala de catre China, a afirmat Zhang Xiangchen,…

- Presedintele american Donald Trump ia in considerarea posibilitatea de a expulza cativa diplomati rusi din Statele Unite in semn de solidaritate cu Marea Britanie in legatura cu atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost spion rus, a declarat o sursa familiara cu subiectul.