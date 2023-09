Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au declarat luni ca se asteapta ca liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, sa efectueze o vizita in strainatate pentru a avea discutii cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, informeaza Rador.Oficialii administratiei Biden au declarat ca Rusia spera sa obtina mai multe arme pentru razboiul…

- Un politist pensionar a deschis focul miercuri seara, ucigand cel putin patru persoane si ranind alte sase. Incidentul a avut loc intr-un bar din sudul Californiei (sud-vestul Statelor Unite). Suspectul a murit și el. „Confirmam ca patru persoane au murit la fata locului, plus atacatorul. Sase au fost…

- Principalul acuzat intr-un dosar in care trei barbati din sudul Californiei, care au legaturi cu o grupare extremista adepta a ideologiei suprematiei albe, sunt pusi sub acuzare pentru planuirea si participarea la revolte in timpul unor adunari politice in California a fost extradat in Statele Unite…

- Un judecator federal american a anulat o politica a acordarii de azil implementata recent de presedintele Biden, aducand o lovitura eforturilor administratiei acestuia de a pune sub control migratia peste granita cu Mexicul, informeaza BBC, potrivit Rador.Judecatorul a afirmat ca politica initiata…

- Un baietel de trei ani și-a impușcat in cap sora de un an, luni, cu un pistol gasit in casa lor din San Diego, California, informeaza Digi24. Un apel de urgența a fost facut, la ora 07.00 dimineața, despre o impușcatura auzita intr-o casa din Fallbrook, au declarat autoritațile, printr-un comunicat…

- Imagini și filmari inregistrate cu drona arata un pui de foca pe o placa de surf, in valurile de langa Pacific Beach din San Diego, in California, noteaza poblicația The Sacramento Bee.Puiul nu parea deloc timid și poate fi vazut „sarind” de la o placa la alta, in mijlocul antrenamentului unor suferi…