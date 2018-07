Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump i-a solicitat, prin intermediul unui mesaj pe Twitter, omologului sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa intervina pentru eliberarea unui pastor american detinut in Turcia pe baza unor acuzatii de terorism si spionaj, relateaza agentia de stiri Dpa.

- Statele Unite au repetat miercuri avertismentul ca ar putea sanctiona firmele occidentale care participa la proiectul conductei de gaze Nord Stream 2, prevazut sa conecteze Germania direct la resursele Rusiei, informeaza Reuters. vezi in text cum s-au poziționat statele europene fața de proiect

Statele Unite au repetat miercuri avertismentul ca ar putea sanctiona firmele occidentale care participa la proiectul conductei de gaze Nord Stream 2, prevazut sa conecteze Germania direct la resursele Rusiei, informeaza Reuters. "Am spus clar ca firmele care colaboreaza la proiectul sectorului…

- Senatorul din Louisiana, Statele Unite, John Neely Kennedy, care a vizitat recent Rusia impreuna cu un grup de 30 de congresmeni americani, a declarat ca de fapt cooperarea cu autoritatile ruse este ca si «cand ai avea de-a face cu mafia», relateaza Associated Press.

- Autoritatile turce au emis vineri mandate de arestare pe numele a 346 de membri ai fortelor armate suspectati de legaturi cu presupusi instigatori ai puciului esuat din iulie 2016, potrivit agentiei de presa de stat Anadolu, relateaza AFP. Procurorul din Istanbul a emis mandate de arestare pe numele…

- Statele Unite isi mentin sanctiunile impotriva Venezuelei dupa ce un misionar american a fost eliberat sambata din aceasta tara, a anuntat vicepresedintele Mike Pence printr-un mesaj in reteaua Twitter, semnalat de Reuters. "Foarte bucuros ca Josh Holt este din nou acasa cu familia sa - unde ii este…

- Uniunea Economica Eurasiatica, o structura coordonata de Rusia, va semna un acord comercial cu Iranul, in contextul in care Administratia Donald Trump impune, dupa retragerea din Acordul nuclear, noi sanctiuni contra regimului de la Teheran, relateaza site-ul agentiei Associated Press.

- Statele Unite au chemat luni la amanarea alegerilor din 20 mai din Venezuela, calificandu-le drept "mascarada", si au anuntat o serie de sanctiuni impotriva unor companii si cetateni din aceasta tara, transmite AFP. "Asa-zisele alegeri nu sunt altceva decat o escrocherie si o mascarada", a declarat…