Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a reluat marti atacurile aeriene impotriva insurgentilor in provincia Idlib din nord-vestul Siriei, dupa o pauza de mai multe saptamani, au anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) si o sursa a insurgentilor, potrivit Reuters. OSDO afirma ca au avut loc 45 de lovituri aeriene,…

- Dupa o pauza de 22 de zile, aeronavele militare ruse au reluat atacurile aeriene impotriva ultimei provincii rebele din Siria – Idlib, a anunțat Centrul Sirian de Monitorizare pentru respectarea drepturilor omului, potrivit Reuters. Rusia il sprijina pe președintele Siriei, Bashar al Assad, ai carui…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a avertizat pe omologul sau sirian Bashar al-Assad si pe aliatii sai din Iran si Rusia sa nu intreprinda un atac in provincia Idlib din Siria, afirmand ca sute de mii de persoane ar putea fi ucise, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Statele Unite ale Americii au avertizat Rusia ca sunt pregatite sa ia masuri militare impotriva Siriei daca președintele Bashar al-Assad va utliza arme chimice pentru a recapata ultima regiune aflata sub controlul rebelilor, au informat patru surse citate de site-ul agenției Bloomberg.Oficialii…

- Rusia a prezentat propuneri autoritatilor turce pentru rezolvarea situatiei din nord-vestul Siriei, conform agentiei Interfax, citata de Reuters, scrie news.ro.Serghei Soigu, ministrul Apararii din Rusia, s-a intalnit cu omologul sau turc, Hulusi Akar, vineri in Moscova.Citește și: DOLIU in arta…

- Franta a apreciat joi drept prematura si 'iluzorie' o revenire a refugiatilor sirieni in tara lor, tinand cont de conditiile actuale, in special o posibila ofensiva militara a regimului presedintelui Bashar al-Assad in provincia Idlib, ceea ce nu permite - potrivit Parisului - garantarea unei…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat luni Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) ca SUA vor “face ceva” daca nu vor fi tratate corect, la doar cateva ore dupa ce Uniunea Europeana a comunicat ca taxele auto impuse de americani vor afecta propria lor industrie si vor duce la contramasuri,…

- Statele Unite si Coreea de Sud au decis sa suspende exercitiile militare comune Ulchi Freedom Guardian (UFG) programate in august, a anuntat marti ministerul apararii de la Seul, intr-un mesaj text preluat de Yonhap. Casa Alba a confirmat informatia prin purtatoarea de cuvant Sarah Sanders, transmite…