Stiri pe aceeasi tema

- Elisabeth Millard, asistentul-adjunct al lui Steve Mitchell, seful Biroului Secretariatului de Stat pentru Afaceri in zona Europa si Eurasia, se afla intr-o vizita in Romania si Bulgaria. Este prima de acest fel la Bucuresti a oficialului american si reprezinta primul pas diplomatic facut de noul…

- Ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a afirmat marti ca Statele Unite ale Americii (SUA) vor face ''o greseala'' daca se retrag din acordul privind programul nuclear iranian semnat in 2015 de Teheran cu sase mari puteri ale lumii (SUA, Rusia, Marea Britanie, Franta,…

- Presedintele Petro Porosenko a anuntat miercuri ca Ucraina a adoptat aceleasi sanctiuni ca si Statele Unite impotriva oligarhilor rusi, informeaza Reuters. Ucraina va prelua de la Washington lista neagra cu aliati ai presedintelui rus Vladimir Putin din mediul de afaceri si totodata va…

- Statele Unite ale Americii susțin o soluție cuprinzatoare pentru conflictul transnistrean și noi salutam acordul atins saptamana aceasta privind admiterea vehiculelor din Transnistria in traficul legal pe drumurile din afara Moldova. Afirmație se conține intr-o declarație a purtatorului de cuvant al…

- Oficiali ai Departamentului american de Stat nu l-au insotit pe directorul CIA, Mike Pompeo, la Phenian, in weekendul de Paste, la intalnirea cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a precizat joi o purtatoare de cuvant citata de Reuters. Intrebata daca cineva din departament l-a insotit pe Pompeo,…

- Ce s-a intamplat azi, 7 aprilie. Pentru cei care vor sa știe ce s-a intamplat azi, 7 aprilie, am facut o trecere in revista a evenimentelor importante din aceasta data. Ziua mondiala a sanatații este marcata, in fiecare an la 7 aprilie, incepand din 1950. In 1948, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS)…

- Vizita planificata la Washington a ministrului de externe turc Mevlut Cavusoglu pe 19 martie a fost amanata, a anuntat purtatorul sau de cuvant joi, dupa decizia Statelor Unite de a-l inlocui pe secretarul de stat Rex Tillerson, informeaza Reuters. Purtatorul de cuvant citat nu a precizat…

- Kim Jong-nam a fost asasinat in plina zi, la 13 februarie 2017, pe aeroportul din Kuala Lumpur, in Malaysia. Aceasta concluzie a declansat aplicarea imediata de catre Washington a unor noi sanctiuni economice Coreei de Nord marti, ziua in care Coreea de Sud a anuntat ca Phenianul este dispus sa abordeze…