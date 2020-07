Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat joi Europa cu privire la faptul ca noile cazuri de contaminare incep din nou sa creasca, ca chiar daca masurile de relaxare continua, așa cum e cazul Parisului care a redeschis astazi publicului emblematicul Turn Eiffel, dupa 104 zile, relateaza AFP. O alta…

- Guvernele Marii Britanii, Franței, Germaniei și Italiei lucreaza cu Statele Unite ale Americii (SUA) la un plan de revizuire a Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), relateaza agenția de presa Reuters, citata de Mediafax.Un oficial din sanatate a vorbit despre obiectiveleacestui plan, insa sub protecția…

- Presedintele Donald Trump a anuntat, vineri seara, ca Statele Unite vor incheia relatia cu Organizatia Mondiala a Sanatatii, din cauza ineficientei OMS in gestionarea pandemiei, informeaza CNN."Dat fiind ca au esuat in efectuarea reformelor cerute si foarte mult necesare, vom incheia astazi…

- Liderul de la Casa Alba a fost totusi domolit de experții in sanatate publica, care nu sunt chiar atat de optimiști, conform nypost.com . „Suntem foarte increzatori in faptul ca vom avea un vaccin la sfarșitul acestui an, pana la sfarșitul acestui an. Muncim foarte mult”, a declarat Donald Trump intr-o…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), acuzata de Statele Unite ale Americii ca nu a sesizat imediat pericolul noului coronavirus, a lansat vineri un apel la adresa Beijingului solicitand sa fie invitata sa participe la investigatiile cu privire la originea animala a noului coronavirus, transmite AFP."OMS…

- Pandemia globala COVID-19 a afectat nu numai sanatatea fizica si securitatea financiara a multor persoane, ci si sanatatea lor mintala. In ceea ce priveste angajatii, depresia si anxietatea in randul acestora au fost identificate ca trasaturi definitorii ale vremurilor noastre, chiar inainte…

- Date oficiale arata ca peste 117 milioane de copii din 37 de țari risca sa nu beneficieze de vaccinul vital impotriva rujeolei pe fondul decalarii campaniilor de imunizare impotriva rujeolei in 24 de țari. „Declarație din partea Inițiativei impotriva Rujeolei și Rubeolei: Crucea Roșie Americana, Centrele…