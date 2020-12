Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inregistrat luni un nou record de cazuri zilnice de COVID-19, in absenta unui lockdown generalizat, informeaza AFP, citata de Agerpres.Rusia a raportat 29.350 de infectari noi in ultimele 24 de ore, la un total de peste 2,87 milioane de cazuri. Asta in condițiile in care, duminica, autoritațile…

- CHIȘINAU, 29 oct – Sputnik. Ambasadorul Rusiei la Washington, Anatoli Antonov, a avertizat asupra unei curse a inarmarilor cu rachete in Europa. Diplomatul a reacționat astfel la declarațiile consilierului președintelui SUA pentru securitatea naționala, Robert C. O'Brien, care a afirmat miercuri…

- Un american și doi ruși au revenit pe Terra astazi, de pe Statia Spatiala Internationala (ISS), in urma finalizarii unei misiuni de sase luni in spatiu, inceputa in plina pandemie de coronavirus. Potrivit AFP, citat de Agerpres , americanul Chris Cassidy si rusii Anatoli Ivanisin si Ivan Vagner au…

- Statele Unite au anunțat marți existența unui „acord de principiu” cu Moscova pentru prelungirea tratatului de dezarmare nucleara New Start, care expira la inceputul anului 2021, scrie Hotnews.„Suntem dornici sa prelungim Tratatul pentru o perioada de timp, cu condiția ca aceștia sa fie de acord in…

- Facebook si Twitter au anuntat joi ca au desfiintat mai mult de 12 retele de dezinformare de pe platformele lor, folosite de grupuri politice si sustinute de state din mai multe tari pentru a-i induce în eroare pe utilizatori, transmite Reuters, citata de Agerpres. Cele doua companii au anuntat…

Kremlinul a declarat joi ca Kargazstanul, unde Rusia are o baza aeriana, este in haos și ca Moscova are obligații in temeiul unui tratat de securitate existent pentru a preveni deteriorarea totala a situației, potrivit Mediafax.