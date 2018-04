Stiri pe aceeasi tema

- Regimul sirian a denuntat sambata "agresiunea barbara si brutala" a occidentalilor, dupa atacuri desfasurate in cursul noptii de SUA, Franta si Marea Britanie asupra unor baze militare, a relatat agentia oficiala siriana de presa SANA, preluata de AFP si dpa. Siria "condamna in termenii…

- Statele Unite au "dovada" ca fortele lui Bashar al-Assad au utilizat arme chimice intr-un atac efectuat sambata la Douma, in Siria, a afirmat purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, transmite AFP. "Atacul a avut loc sambata si noi stim cu certitudine ca a fost…

- Franta are dovada ca guvernul sirian a folosit arme chimice saptamana trecuta in orasul controlat de rebeli Douma, langa Damasc, a dat asigurari joi presedintele francez Emmanuel Macron in timpul unui interviu televizat, relateaza AFP si dpa. 'Avem dovada ca saptamana trecuta....au…

- Situatia din Siria se complica, iar conflictul militar deschis intre Statele Unite si Rusia pare sa fie mai aproape ca niciodata. Conflictul a escaladat dupa recentul atac chimic care a vizat populatia civila din Siria si pentru care a fost blamat presedintele Bashar al Assad.

- Un presupus atac chimic contra orasului rebel Duma, in Siria, imputat regimului lui Bashar al-Assad, a determinat luni noi indemnuri la o actiune internationala, iar Statele Unite au avertizat ca nu exclud nicio optiune cu cateva ore inaintea unei reuniuni la ONU, relateaza AFP, citata de News.ro.

- Un presupus atac chimic contra orasului rebel Douma, in Siria, imputat regimului lui Bashar al-Assad, a determinat luni noi indemnuri la o actiune internationala, iar Statele Unite au avertizat ca nu exclud nicio optiune, cu cateva ore inaintea unei reuniuni la ONU, relateaza News.ro citand AFP. Donald…

- Statele Unite ale Americii au condamnat duminica loviturile fortelor siriene impotriva ultimului grup rebel din estul Ghouta, in apropiere de Damasc, si au estimat ca Rusia poarta responsabilitatea pentru acest atac, intrucat sprijina pe deplin regimul presedintelui Bashar al-Assad, scrie AGERPRES,…

- Supusa unor puternice presuni interntaionale, puterea a autorizat de altfel intrarea unor ajutoare umanitare in Ghouta de Est, pentru prima oara dupa raidurile sangeroase care au vizat, saptamana trecuta, enclava rebela asediata in apropiere de Damasc. Regimul sirian a fost acuzat ca a comis recent…