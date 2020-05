Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au acuzat, vineri, China si Rusia de propaganda si dezinformare, relatie amplificata in contextul epidemiei de coronavirus, aceasta fiind o noua replica de la Washington in disputa cu Beijingul cu privire la originea pandemiei, potrivit AFP."Inainte de criza legata de Covid-19,…

- "Inainte de criza legata de Covid-19, am constatat deja un anumit nivel de coordonare intre Rusia si Republica Populara Chineza in materie de propaganda", a declarat Lea Gabrielle, coordonatoarea Centrului si Departamentului de stat american insarcinata sa analizeze si sa combata propaganda straina.…

- Stoltenberg a mentionat fara ocolisuri ca NATO a remarcat declaratiile unor purtatori de cuvant rusi si chinezi conform carora statele ce formeaza aceasta alianta sunt incapabile sa gestioneze criza generata de coronavirus. De asemenea, oficialul NATO a subliniat ca propaganda ruso-chineza marseaza…

- Faptul ca avem o convergenta de opinii, teme si teze ale propagandei venind din China si Rusia este o constanta probata atat la nivelul Departamentului de Stat si institutiilor resposabile din domeniul intelligence-ului, ca si la nivelul Serviciului European de Actiune Externa si mecanismele Stratcom…

- Rusia a acuzat Statele Unite de dezinformare dupa ce autoritatile americane au marcat Ziua internationala a zborului omului in spatiu fara sa il mentioneze pe cosmonautul sovietic Iuri Gagarin, primul om care a ajuns in spatiu.Departamentul de Stat american a publicat pe Facebook un scurt mesaj in limba…

- Presedintii din SUA si Franta, Donald Trump si Emmanuel Macron, intentioneaza sa convoace o reuniune a membrilor permanenti ai Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pe tema coronavirusului, potrivit Mediafax.Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau din Franta, Emmanuel Macron,…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, si-a intensificat marti criticile la adresa modului in care China gestioneaza pandemia de coronavirus, spunand ca Partidul Comunist Chinez inca ascunde de restul lumii informatii care ar fi necesare pentru prevenirea aparitiei de noi cazuri, relateaza Reuters,…

- Mii de conturi de pe retelele Twitter, Facebook si Instagram asociate cu Rusia ar raspandi dezinformare antiamericana in legatura cu coronavirusul aparut in China, au declarat pentru France Presse responsabili ai SUA, scrie Agerpres. Teoriile difuzate online includ ideea ca virusul a fost creat de…