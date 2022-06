Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, SUA au cerut Chinei sa nu mai sprijine invazia rusa in Ucraina pentru a evita, astfel, sa se plaseze ”de partea gresita a istoriei”, ca reactie la convorbirea telefonica care a avut loc in aceeasi zi intre presedintii Xi Jinping si Vladimir Putin, scrie Agerpres . „Suntem ingrijorati de alinierea…

- Washingtonul a facut apel la Beijing sa nu mai sprijine invazia rusa in Ucraina, avertizand ca „țarile care aleg tabara lui Vladimir Putin se vor plasa inevitabil de partea gresita a istoriei”, relateaza AFP, citata de Agerpres . Apelul SUA vine in contextul unei conversații telefonice purtata miercuri,…

- Dmitri Medvedev, fostul președinte de țara, și unul dintre cei mai apropiați ai lui Vladimir Putin, care este in prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat miercuri dimineața un nou mesaj in care sugereaza ca, in doi ani, Rusia va șterge de pe harta Ucraina, in urma razboiului.…

- Directorul CIA, Bill Burns, a declarat sambata, 7 mai, ca președintele rus Vladimir Putin iși pune speranțe in cea de-a doua faza a razboiului din Ucraina și considera ca ridicarea mizei in conflictul militar ii va spori sansele sa castige razboiul. „Este intr-o stare de spirit in care nu crede ca-si…

- Oficialii de la Washington au furnizat informații care au ajutat forțele ucrainene sa ucida mulți dintre generalii ruși care au murit in timpul razboiului declanșat de Rusia, relateaza cotidianul american New York Times care citeaza inalți oficiali americani. Ucraina a susținut ca circa 12 generali…

- Președintele rus Vladimir Putin ar putea declara, in mod oficial, razboi Ucrainei in 9 mai, o mișcare care ar permite mobilizarea completa a forțelor de rezerva ale Rusiei, in condițiile in care eforturile pentru invadarea Ucrainei continua sa se clatine, considera oficiali americani și occidentali,…

- Cea de-a 66-a zi de razboi a inceput cu noi atacuri din partea Rusiei in regiunea Donbas, care au fost fara succes. Zelenski susține ca este foarte posibil ca negocierile dintre Ucraina și Rusia sa se incheie, invocand atrocitațile comise de soldații Moscovei. Ofensiva rusa din estul Ucrainei este in…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri la CNN ca „toate țarile lumii” ar trebui sa fie pregatite pentru posibilitatea ca președintele rus Vladimir Putin sa foloseasca arme nucleare tactice in razboiul sau impotriva Ucrainei. Zelenski a spus ca Putin ar putea recurge fie la arme…