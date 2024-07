Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Uniunii Europene vor sa propuna cate doi candidați, o femeie și un barbat, pentru posturile de comisari europeni, a anunțat Ursula von der Leyen, dupa ce a fost realeasa la conducerea executivului UE, potrivit Agerpres.

- Ursula von der Leyen a oferit cadouri politice inainte de votul final Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a „daruit”, joi, o gama larga de cadouri politice grupurilor din Parlamentul European, in incercarea de a-și asigura al doilea mandat la președinția Comisiei Europene, scrie Politico.…

- Numele europarlamentarului Mihai Tudose și al președintelui Klaus Iohannis sunt vehiculate pentru postul de comisar in Noua Comisie Europeana care incepe sa prinda contur, potrivit Agenției austriaca de presa APA care inventariaza nume de posibili comisari europeni in dreptul fiecarei țari. Parlamentul…

- Mai ramin europenii cu Ursula von der Leyen pe cap? Desemnarea ei ca președinte al Comisiei Europene (votata mai mult de politețe la congresul PPE București pentru nou mandat) incepe sa se poticneasca. Țarile europene incep sa ințeleaga ca unele probleme pe care le au ar putea avea o legatura cu politica…

- Liderii politici din Uniunea Europeana au eșuat, luni, in tentativa de a ajunge la un acord rapid pentru numirile in principalele funcții de conducere ale blocului, relateaza Politico și The Guardian.Actualul...

- Lupta politica pentru posturile de conducere ale UE incepe saptamana aceasta la Bari, unde liderii Franței, Germaniei și Italiei se vor intalni cu Ursula von der Leyen pentru prima data de cand partidul sau de centru-dreapta a caștigat alegerile pentru Parlamentul European. Potrivit Financial Times,…