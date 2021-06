Stiri pe aceeasi tema

- Tarile membre ale Uniunii Europene au aprobat luni un regulament de instituire a unui fond in valoare de 17,5 miliarde euro cu ajutorul caruia tranzitia verde va deveni mai echitabila si mai favorabila incluziunii, informeaza Reuters.

- Statele membre ale Uniunii Europene au cazut joi de acord asupra unei reforme a sistemului de management al traficului aerian, in ideea de a reduce emisiile poluante ale sectorului aeronautic, de a diminua costurile pentru companiile aeriene si a imbunatati siguranta, informeaza Reuters.

- Ungaria nu va aproba noul acord al Uniunii Europene pentru comert si dezvoltare cu tarile din Africa, Caraibe si Pacific (ACP), intrucat acesta ar aduce si mai multi migranti in blocul comunitar, a declarat joi ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, relateaza Reuters. Refuzul Budapestei…

- Statele membre ale Uniunii Europene (UE) au incheiat, miercuri, un acord oficial cu privire la certificatele sanitare care sa favorizeze o relansare a turismului in aceasta vara, iar Parlamentul European urmeaza sa negocieze in mai modalitatile acestui pasaport vaccinal, declara doua surse diplomatice…

- Aceste viitoare certificate urmeaza sa le permita persoanelor vaccinate, vindecate sau care detin unt est negativ covid-19 sa calatoreasca mai usor in interiorul UE. Cele 27 de state membre UE ”isi subliniaza angajamentul de a dispune de un cadru la timp pentru vara lui 2021”, se arata in acest document…

- Statele membre ale Uniunii Europene si compania farmaceutica sunt in contradictie cu privire la livrarea de vaccinuri, dupa ce grupul a expediat mai putin decat este prevazut in acordul convenit initial cu UE. Cotidianul italian Corriere della Sera a scris duminica ca AstraZeneca nu a reactionat inca…

- Austria va comanda cel mai probabil un milion de doze de vaccin anti-Covid Sputnik V saptamana viitoare, a spus miercuri cancelarul Sebastian Kurz. Acesta nu a specificat daca țara va aștepta aprobarea Agenției Europene a Medicamentului inainte de a-l folosi, potrivit Reuters. Conservatorul Kurz este…

- Anul 2021 ar putea fi ultimul an in care se mai schimba ora , iar asta pentru ca Parlamentul European a votat in urma cu doi ani renunțarea la schimbarea orei de doua ori pe an. Vezi cand se trece la ora de vara 2021 și cum se schimba ora. Propunerea pentru a se renunța la schimbarea orei a fost facuta…