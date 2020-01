Stiri pe aceeasi tema

- Indicele global MSCI a atins un nivel record, joi, iar dolarul american s-a apreciat alaturi de randamentele titlurilor Trezoreriei SUA, in urma informatiilor pe surse ca Statele Unite au ajuns la un acord de principiu pentru ”prima faza” a acordului comercial dintre Washington si Beijing, transmite…

- Liderii Uniunii Europene au convenit vineri sa depuna eforturile necesare pentru a convinge Polonia sa susțina acordul privind neutralitatea climei pâna în 2050, în cadrul unui summit ce va avea loc în iunie anul viitor, a declarat președinția franceza, potrivit Mediafax care…

- Un raport de audit intocmit de Comisia Europeana a confirmat ca premierul Cehiei, Andrej Babis, se afla intr-un conflict de interese din cauza afacerilor sale, care sunt acum administrate de fonduri fiduciare, a relatat publicatia saptamanala Respekt, citand surse anonime, potrivit agenției Reuters…

- Un audit al Comisiei Europene a confirmat ca premierul ceh Andrej Babis se afla intr-un conflict de interese din cauza fostului sau imperiu de afaceri, administrat acum de fonduri fiduciare, a informat duminica publicatia saptamanala Respekt pe site-ul sau web, citand surse, informeaza Reuters. Reuters…

- ​Uber nu va mai primi o noua licenta de operare din partea autoritatilor londoneze, în conditiile în care autorizatia primita în urma cu doua luni expira astazi, scrie Reuters, pe surse.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Statele Uniunii Europene au sustinut vineri o politica ferma in selectarea furnizorilor de echipamente 5G, inclusiv verificarea legislatiei interne la care sunt supusi, o posibila lovitura pentru liderul global al pietei de profil, grupul chinez Huawei Technologies, transmite Reuters, relateaza News.ro.Citește…

- Noua Lege a pensiilor reprezinta un risc semnificativ la adresa deficitului public in 2020 si in anii urmatori in conditiile in care aceasta contine majorari semnificative ale punctului de pensie in intervalul 2019-2021, arata Comisia Europeana in raportul care contine constatarile misiunii de supraveghere…

- Cel puțin 40 de protestatari au fost uciși ineri în Irak dupa ce forțele de securitate au folosit gaze lacrimogene și au deschis focul pentru a încerca sa opreasca manifestațiile împotriva corupției și a greutaților economice, anunta mai multe surse de securitate, potrivit Mediafax…