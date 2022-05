Statele UE negociază un embargo petrolier contra Rusiei care excludă deocamdată petrolul livrat prin conducte Statele din UE se indreapta spre un acord asupra unui embargo petrolier impotriva Rusiei, care deocamdata ar urma sa excluda petrolul livrat prin conducte, astfel incat masura sa fie acceptata si de tarile membre care nu au iesire la mare si ar fi afectate mai sever de un embargo complet, afirma oficiali europeni citati vineri de Reuters. Un acord ar putea fi obtinut la reuniunea la nivel de ambasadori pe care statele UE o vor avea duminica la Bruxelles, la timp astfel incat liderii europeni sa poata anunta intelegerea la summitul lor din 30-31 mai. „Ideea este de a separa in embargoul petrolier… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

