Un grup de reflecție britanic in domeniul apararii și securitații a dezvaluit detalii despre planul de preinvazie al Moscovei in Ucraina, pe baza unor documente rusești capturate și aparent semnate de Vladimir Putin, noteaza Sky News.

Marea Britanie a inregistrat in perioada iunie 2021 - iunie 2022 un numar record de peste o jumatate de milion de migranți, proveniți mai ales din afara Uniunii Europene, din țari precum Ucraina sau Afganistan, informeaza Rador.

Ucraina trebuie sa decida ce condiții sunt acceptabile pentru negocierile menite a pune capat razboiului declansat de Rusia, a declarat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, avertizand totodata ca puterea Moscovei nu trebuie subestimata, in pofida recentelor succese ucrainene pe campul…

Statele membre ale Uniunii Europene s-au pus de acord asupra unor sanctiuni care intra in vigoare joi impotriva a trei indivizi precum si a unei entitati care furnizeaza Rusiei drone iraniene utilizate in Ucraina, a anuntat presedintia ceha a UE, relateaza AFP.

O racheta ruseasca a lovit o centrala termoelectrica din orasul Burstin, din vestul Ucrainei, miercuri, a comunicat guvernatorul regiunii, in cel mai recent val de atacuri ale Moscovei asupra infrastructurii critice ucrainene, anunța Reuters, potrivit Rador.

Conflictul direct cu Statele Unite și NATO nu este in interesul Moscovei, dar va raspunde implicarii tot mai mari a Occidentului in conflictul ucrainean, a declarat marți adjunctul ministrului rus de externe Serghei Riabkov, citat de RIA, scrie Rador.

Națiunile occidentale au condamnat planurile Moscovei de a organiza așa-zise referendumuri in parți ale Ucrainei aflate in prezent sub controlul Rusiei, informeaza Rador.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca va sprijini ideea reluarii exporturilor rusești de amoniac prin Ucraina doar daca Rusia ii va elibera pe prizonierii de razboi ucraineni, relateaza Rador.