Statele UE au plafonat prețurile petrolului rusesc la 60 de dolari per baril Uniunea Europeana a convenit vineri sa plafoneze preturile petrolului rusesc livrat pe mare la 60 de dolari pe baril. Rusia, pe fondul atacului sau din Ucraina, a avertizat ca un plafon al pretului petrolului ar putea face ravagii pe pietele energetice si ar putea impinge preturile marfurilor si mai sus. Anuntul vine dupa ce grupul G7 de economii avansate a convenit in septembrie sa impuna o limita pentru titeiul rusesc transportat pe mare si, prin urmare, sa limiteze veniturile pe care Kremlinul le obtine din vanzari. Cu toate acestea, detaliile despre cum ar functiona plafonul in practica au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

