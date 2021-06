Statele UE au convenit un set de măsuri comune pentru certificatul COVID-19, dar au dreptul să reinstituie restricţii Statele UE au convenit vineri sa-si coordoneze masurile menite sa faciliteze calatoriile in interiorul UE vara aceasta odata cu aplicarea certificatului COVID-19, dar prevad de asemenea posibilitatea de a reintroduce restrictii in cazul raspandirii unor variante ale coronavirusului, relateaza agentiile AFP si Reuters. Incepand de la 1 iulie, o persoana detinatoare a certificatului sanitar digital european pentru COVID-19, care atesta vaccinarea impotriva acestei boli, obtinerea unui test negativ sau imunizarea dupa o infectare, va putea calatori in interiorul UE fara a fi supusa unor restrictii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

