Statele membre ale Uniunii Europene au convenit vineri impunerea de taxe pe profiturile exceptionale ale firmelor din energie si au inceput negocierile privind viitoarele decizii pentru a rezolva criza energiei, posibil o plafonare a pretului la gazele naturale la nivelul blocului comunitar, potrivit agenției Reuters. Responsabilii pentru Energie din cele 27 de state s-au intalnit […] The post Statele UE au aprobat suprataxarea profiturilor mari ale companiilor din energie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .