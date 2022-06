Stiri pe aceeasi tema

- O disputa cu privire la modalitatea de protejare a gospodariilor sarace fata de noile politici ale Uniunii Europene destinata sa puna un pret asupra poluarii risca sa impiedice tarile membre sa ajunga marti la un acord cu privire la un set de noi masuri verzi, transmite Reuters.

- Negociatorii statelor membre ale Uniunii Europene (UE) si Parlamentului European (PE) au ajuns marti la un acord asupra unor reguli comune in vederea garantarii in fiecare tara a unui salariu minim care ”sa asigure un nivel de trai decent”, care nu este necesar sa fie identic in toata Uniunea, in pofida…

- Ungaria nu va sustine ideea ca pe listele de sanctiuni ale Uniunii Europene impotriva Rusiei sa fie inclusi lideri religiosi, precum patriarhul Kiril, a declarat joi premierul ungar Viktor Orban.

- Un plan mult intarziat de consolidare a pietei bancare europene printr-un sistem unificat de garantare a depozitelor a revenit marti pe agenda liderilor Uniunii Europene (UE), informeaza miercuri AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Nu exista o susținere suficienta din partea statelor membre ale Uniunii Europene pentru un embargo complet asupra importurilor de petrol și gaze din Rusia, a declarat, luni, șeful diplomației europene Josep Borrell, citat de ziarul german Die Welt, potrivit Reuters.