Statele producatoare de petrol au ajuns la un acord de reducere a producției, pentru a forța creșterea prețurilor. Țițeiul a ajuns sub 20 de dolari, pe fondul pandemiei Principalele state producatoare de petrol au convenit duminica asupra unei scaderi a productiei in incercarea de a sustine preturile, pe fondul pandemiei cu noul coronavirus si al unui "razboi al preturilor" intre Rusia si Arabia Saudita. "Am ajuns la un acord istoric pentru reducerea producţiei statelor membre ale OPEC+ (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol, Rusia şi alţi producători…