Statele membre UE au produs anul trecut turta dulce in valoare de 510 miliarde de euro

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs anul trecut aproape 190.000 de tone de turta dulce, in valoare de aproximativ 510 miliarde de euro, potrivit datelor publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Comparativ cu 2008, productia de turta dulce a scazut cu 21%, in functie…

- Uniunea Europeana a inregistrat in octombrie un excedent al balantei comerciale de 2,2 miliarde de euro, fata de un deficit de opt miliarde de euro in perioada similara din 2018, potrivit datelor publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In octombrie, exporturile de bunuri…

- Cea mai scazuta rata de vaccinare impotriva gripei in randul persoanelor de 65 de ani si peste din Uniunea Europeana s-a inregistrat in 2017 in Estonia, Letonia, Slovenia, Slovacia, Lituania si Romania, fata de o medie de 44,3% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate luni de Oficiul European…

- Productia agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 434,3 miliarde de euro in 2018, cu 0,6% mai mare decat in 2017, statele membre cu cea mai mare productie agricola totala fiind Franta (77,2 miliarde de euro sau 18% din totalul UE), Italia (56,9 miliarde euro sau 13%) si Germania (52,7 miliarde…

- Rata angajarii la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene la categoria de varsta 55-64 de ani varia anul trecut de la peste 70% in Suedia, Germania si Danemarca la sub 50% in Romania, Malta, Polonia, Slovenia, Croatia, Grecia si Luxemburg, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica…

