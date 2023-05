Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Uniunii Europene au convenit, marti, sa caute o modalitate legala prin care sa opreasca firmele rusesti sa mai trimita gaze lichefiate spre blocul european, prin impiedicarea acestora sa rezerve capacitati, transmite Reuters. Daca va fi aprobata, propunerea de marti ar oferi statelor…

- Un numar de 17 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, plus Norvegia, au convenit luni sa cumpere in comun munitii de artilerie in valoare de doua miliarde de euro pe care sa le ofere Ucrainei pentru a o ajuta in razboiul cu Rusia, relateaza agentiile Reuters si EFE.

- Romania face parte dintr-un numar de 17 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, plus Norvegia, care au convenit luni sa cumpere in comun munitii de artilerie in valoare de doua miliarde de euro pe care sa le ofere Ucrainei pentru a o ajuta in razboiul cu Rusia, informeaza Reuters si EFE..

- Statele membre ale Uniunii Europene analizeaza mijloacele pentru a realiza achizitii comune de munitii pentru Ucraina, iar subiectul va fi pe agenda reuniunii de luni de la Bruxelles a ministrilor europeni de Externe, potrivit unor surse diplomatice, relateaza AFP.

- Statele membre ale Uniunii Europene analizeaza mijloacele pentru a realiza achizitii comune de munitii pentru Ucraina, iar subiectul va fi pe agenda reuniunii de luni de la Bruxelles a ministrilor europeni de Externe, potrivit unor surse diplomatice.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri, la Bruxelles, la finalul reuniunii ministrilor apararii din statele membre, ca nu s-a ajuns inca la nicio decizie cu privire la un nou angajament privind cheltuielile pentru aparare ale aliatilor NATO. Cu toate acestea, el a spus ca…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri, la Bruxelles, la finalul reuniunii ministrilor apararii din statele membre, ca nu s-a ajuns inca la nicio decizie cu privire la un nou angajament privind cheltuielile pentru aparare ale aliatilor NATO. Cu toate acestea, el a spus ca…

- Banca Europeana pentru Investitii (BEI) a Uniunii Europene a cerut joi mai multe garantii bugetare din partea celor 27 de state membre, pentru a egala sau depasi anul acesta cele 2,2 miliarde de euro (2,4 miliarde de dolari) cheltuite in Ucraina de la invazia rusa din februarie 2022, transmite Reuters,…