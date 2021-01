Statele membre UE au adoptat orientări privind dovada vaccinării în scopuri medicale Statele membre UE au adoptat joi, in urma concluziilor ultimelor Consilii Europene din decembrie si ianuarie si cu sprijinul Comisiei Europene, orientari privind dovada vaccinarii in scopuri medicale. Orientarile sunt menite sa sprijine interoperabilitatea certificatelor de vaccinare, adica uniformizarea continutului, si sa stabileasca un set minim de date pentru fiecare certificat, informeaza un comunicat al executivului comunitar. De asemenea, orientarile pun bazele unui cadru de incredere care sa asigure autenticitatea si integritatea certificatelor, cadru la care va continua sa se lucreze… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

