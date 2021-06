Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorii Uniunii Europene au ajuns la o ințelegere cu privire la cele mai disputate aspecte ale reformei subventiilor agricole, ceea ce creste sansele sa se ajunga la un acord cu privire la intregul pachet, informeaza Reuters. Negociatorii reprezentand Parlamentul European si statele membre UE incearca…

- Tarile membre ale Uniunii Europene au aprobat luni un regulament de instituire a unui fond in valoare de 17,5 miliarde euro cu ajutorul caruia tranzitia verde va deveni mai echitabila si mai favorabila incluziunii, informeaza Reuters.

- Comisia Europeana este in contact cu statele membre ale Uniunii Europene pentru crearea unui sistem de redistribuire a migrantilor care vor ajunge in Italia pe parcursul verii, a anuntat joi comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, intr-un interviu pentru cotidianul italian La Repubblica,…

- Certificatul verde digital nu este un pașaport, dar prin intermediul sau calatoriile in afara țarii vor fi facilitate. Documentul nu reprezinta o conditie prealabila pentru libera circulatie. Acesta urmeaza sa fie acceptat de toate statele membre. „A fost un an greu, un an cu restrictii de calatorie…

- Acord intre statele membre UE cu privire la pasapoarte vaccinale care sa favorizeze o relansare a turismului in vara. Aceste viitoare certificate urmeaza sa le permita persoanelor vaccinate, vindecate sau care detin unt est negativ covid-19 sa calatoreasca mai usor in interiorul UE. Cele 27 de state…

- Statele membre ale Uniunii Europene (UE) au incheiat, miercuri, un acord oficial cu privire la certificatele sanitare care sa favorizeze o relansare a turismului in aceasta vara, iar Parlamentul European urmeaza sa negocieze in mai modalitatile acestui pasaport vaccinal, declara doua surse diplomatice…

- Aceste viitoare certificate urmeaza sa le permita persoanelor vaccinate, vindecate sau care detin unt est negativ covid-19 sa calatoreasca mai usor in interiorul UE. Cele 27 de state membre UE ”isi subliniaza angajamentul de a dispune de un cadru la timp pentru vara lui 2021”, se arata in acest document…