Statele membre Schengen nu folosesc corespunzător sistemele IT de supraveghere a frontierelor Unele date lipsesc, unele sunt incomplete si altele sunt introduse incorect, ceea ce conduce la ineficienta in efectuarea controalelor la frontierele externe, se arata in raport. Documentul mai sesizeaza ca aproximativ jumatate din politistii de frontiera le-au permis unor persoane sa treaca frontiera externa a spatiului Schengen fara a consulta aplicatiile IT corespunzatoare. Exista de asemenea discrepante intre numarul de vize Schengen emise si numarul vizelor verificate, ceea ce sugereaza ca verificarile la frontierele externe ale spatiului Schengen nu au fost efectuate in toate cazurile. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

