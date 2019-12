Statele membre NATO, acord privind declaraţia comună / China, considerată ameninţare Statele membre NATO au ajuns la un acord de principiu privind declaratia comuna a summitului de la Londra, care mentioneaza în premiera pericolul reprezentat de China, afirma surse citate de presa germana, relateaza Mediafax.

"Recunoastem ca influenta din ce în ce mai mare a Chinei pe scena politica internationala reprezinta atât o oportunitate, cât si o provocare, care trebuie abordate împreuna de catre Alianta Nord-Atlantica", se arata în proiectul declaratiei comune a summitului de la Londra.

Proiectul declaratiei comune mentioneaza si riscurile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

