Stiri pe aceeasi tema

- G7, grupul statelor puternic industrializate, a fost de acord sa solicite reducerea consumului de gaze si sporirea productiei de electricitate din surse regenerabile, in timp ce va fi redus mai rapid consumul de combustibili fosili si nu vor fi construite noi centrale pe baza de carbune. Anuntul a fost…

- "Dupa cum am mentionat in repetate randuri, politica Romaniei este de a nu se referi la aceasta chestiune a sprijinului militar, avand in vedere necesitatea ca ajutorul pe care Uniunea Europeana, statele membre, NATO si statele membre NATO il acorda Ucrainei sa fie cat mai eficient", a afirmat seful…

- Negociatorii presedintiei Consiliului European si cei ai Parlamentului European au ajuns vineri la un acord provizoriu privind reducerea consumului final de energie la nivelul UE cu 11,7% in 2030, a anuntat presedintia suedeza a UE intr-un comunicat de presa, transmite Reuters. „Statele membre trebuie…

- Grupul rus Gazprom a incercat sa obtina despagubiri din partea Bulgariei, dupa ce anul trecut autoritatile de la Sofia au refuzat cererea companiei rusesti de a fi platita in ruble pentru gazele livrate, a anuntat vineri ministrul interimar al Energiei din Bulgaria, Rossen Hristov,

- Comisia Europeana inițiaza proceduri de infringement impotriva Romaniei in domeniul mediului,energiei, climei si protectia naturii, , conform unor informari ale Bruxelles-ului. Comisia a solicitat Romaniei sa iși respecte angajamentele de reducere pentru mai mulți poluanți atmosferici, astfel cum impune …

- Comisia Europeana inițiaza proceduri de infringement impotriva Romaniei in domeniul mediului, privind aerul curat si protectia naturii, conform unor informari ale Bruxelles-ului. Comisia a solicitat Romaniei sa iși respecte angajamentele de reducere pentru mai mulți poluanți atmosferici, astfel cum…

- Comisia Europeana a transmis scrisori de punere in intarziere pentru 14 state membre, printre care ai Romania, pentru nerespectarea directivelor privind reducerea mai multor poluanti atmosferici, in cele mai multe cazuri fiind vorba despre amoniac, provenit din sectorul agricol. Statele vizate au la…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Ținerea sub control a consumului de energie electrica și monitorizarea constanta a acestuia vin in avantajul consumatorilor de energie electrica. Conform legislației modificate la finalul anului 2022, prețul de plafon al energiei electrice nu mai depinde de media consumului…