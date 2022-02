Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii UE au ajuns la un acord privind actualizarea normelor pentru facilitarea liberei circulații in UE in condiții de siguranța in timpul pandemiei de COVID-19. Acordul vine ca urmare a propunerii Comisiei din 25 noiembrie 2021. Salutand adoptarea propunerii de catre Consiliu, comisarul pentru…

- Aditivul alimentar dioxid de titan este interzis din aceasta vara, iar interdictia se va aplica dupa o perioada de tranzitie de sase luni, anunta Comisia Europeana. „Astazi, 14 ianuarie, Comisia Europeana a adoptat o interdictie de utilizare a dioxidului de titan (E171) ca aditiv alimentar.…

- Reuniti in cadrul Consiliului, acestia au dat unda verde unor concluzii privind un plan pentru aprovizionarea cu alimente si securitate alimentara realizat de Comisie ca parte a Strategiei intitulata De la ferma la masa".Initiativa "va ajuta UE sa faca fata provocarilor precum fenomene meteo extreme,…

