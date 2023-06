Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale UE au convenit miercuri asupra unui al unsprezecelea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, menit in special sa previna eludarea restricțiilor deja in vigoare, au declarat surse oficiale, potrivit AFP.

- Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord in ceea ce privește extinderea energiei regenerabile in acest deceniu, dupa ce Franța a obținut asigurari ca energia nucleara va avea un rol mai important in tranzitia energetica si astfel a renuntat la opozitia sa de ultim moment, scrie Bloomberg.…

- Tarile membre NATO se grabesc sa finalizeze un plan care sa prevada un sprijin pe termen lung pentru Ucraina, incercand sa identifice cea mai buna modalitate de a asigura securitatea acestei tari pana cand ea se va putea alatura aliantei militare, potrivit unor responsabili

- Potrivit Politico, ambele țari cer ca Kievul sa excluda companiile din țarile lor de pe lista de sancțiuni ucrainene, impotriva careia Kievul a impus restricții, presupus pentru sprijinirea Federației Ruse.

- Invazia rusa in Ucraina va fi principalul subiect de dezbatere, luni, la Bruxelles, in cadrul unei reuniuni a ministrilor de externe ai Uniunii Europene, care vizeaza noi sanctiuni impotriva Moscovei, relateaza Agerpres.

- Noul val de atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei cu bombardamente "tot mai nediscriminatorii si sangeroase asupra zonelor civile" constituie crime de razboi care nu vor ramane nepedepsite, a declarat vineri Serviciul European de Actiune Externa (SEAE), serviciul diplomatic al Uniunii Europene.

- O noua runda de sanctiuni ale Uniunii Europene impotriva Rusiei pentru ca a purtat razboi impotriva Ucrainei este in discutie, dar adoptarea pachetului este putin probabila mai devreme de "in cursul lunii mai", a declarat luni seara tarziu ministrul polonez de externe, Zbigniew Rau, citat de AFP.”Ar…

- In ultimii ani, regulile de ajutor de stat au fost relaxate treptat in contextul pandemiei Covid-19 și, ulterior, in contextul agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei. Ca replica la Legea americana privind reducerea inflației din 2022, care prevede masuri de sprijin substanțiale pentru investiții verzi,…