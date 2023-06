Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de o zecime (11,7%) dintre tinerii (15-29 ani) din Uniunea Europeana nu erau ocupati, in educatie sau formare, asa-numitii NEETs, in anul 2022, insa in randul statelor membre aceasta proportie variaza de la 4,2% in Tarile de Jos si pana la 19,8% in Romania, arata datele publicate vineri de…

- Productia industriala a scazut cu 1% in zona euro si cu 1,3% in Uniunea Europeana in martie, comparativ cu perioada similara din 2022, iar Irlanda, Lituania, Estonia, Bulgaria, Letonia, Slovenia, Portugalia, Tarile de Jos, Ungaria, Italia, Polonia si Romania au inregistrat cea mai semnificativa scadere,…

- Romania a inregistrat cea mai mare creștere anuala din Uniunea Europeana a prețului la energia electrica pentru consum casnic, in a doua jumatate a anului trecut.In ceea ce privește facturile la gaze naturale, au consemnat a doua cea mai mare majorare din UE, dupa Cehia, in aceeași perioada.Asta…

- Negociatorii UE au ajuns la un acord joi privind tinte mai ambitioase pentru extinderea folosirii energiei regenerabile pana in 2030, un element cheie al planurilor blocului comunitar de a lupta contra schimbarilor climatice si a renunta la combustibilii fosili din Rusia, transmite Reuters.Statele membre…