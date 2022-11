Statele membre ale UE şi eurodeputaţii s-au pus de acord asupra împărţirii eforturilor pentru reducerea emisiilor Statele membre ale UE si eurodeputatii s-au pus de acord luni seara asupra repartizarii eforturilor pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera pe continent si asupra posibilitatilor de a amana sau de a schimba cotele de emisie intre tari, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a indemnat miercuri statele membre sa-si coordoneze achizitiile in domeniul apararii, pentru a obtine contracte mai avantajoase de la producatori in contextul in care incearca sa-si refaca stocurile de arme si munitii, golite de livrarile uriase catre Kiev, transmite Reuters.…

- Statele membre ale Uniunii Europene s-au pus de acord asupra unor sanctiuni care intra in vigoare joi impotriva a trei indivizi precum si a unei entitati care furnizeaza Rusiei drone iraniene utilizate in Ucraina, a anuntat presedintia ceha a UE, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- Fondul Monetar International sprijina planurile guvernelor de a taxa profiturile excesive ale companiilor dar crede ca astfel de modificari trebuie comunicate in mod clar si nu se pot aplica profiturilor deja realizate, a declarat miercuri pentru Reuters principalul expert fiscal din cadrul FMI,…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a precizat, joi seara, ca ar avea cea mai mare satisfactie, daca ar putea da un raspuns afirmativ in privinta intrarii Romaniei in Schengen, despre care a subliniat ca este un obiectiv de tara. Bode a mai adaugat ca are emotii, mai ales ca saptamana viitoare urmeaza…

- Nivelul inflației in Rusia a scazut la 13,5% in termeni anuali, in timp ce in mai multe țari europene aceasta rata este mai mare, a declarat, joi, președintele rus, Vladimir Putin, in timpul unei reuniuni pe tema economiei, potrivit TASS, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele Klaus Iohannis e de acord cu soluția UE de reducere a consumului de energie electrica cu 15%. Iohannis spune ca exista și locații unde se face risipa de energie electrica și spune ca in actuala criza e bine sa fim cumpatați. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Companiile care detaseaza angajati in statele membre ale Uniunii Europene risca sanctiuni, daca nu respecta obligatiile de raportare a detasarii, se arata intr-un comunicat al companiei de consultanta KPMG, remis, marti, AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Farul Constanta si AC Fiorentina au ajuns la un acord privind imprumutul jucatorului Louis Munteanu la formatia noastra pana la finalul sezonului 2022-2023, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…