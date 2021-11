Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul European a cerut Comisiei Europene si statelor din cadrul Uniunii Europene, la summitul de la Bruxelles, sa adopte rapid masuri pentru atenuarea efectelor cresterii preturilor la energie si sa elaboreze...

- Statele membre ale Uniunii Europene au eliberat pana in prezent peste 591 de milioane de certificate digitale privind COVID. 20 de state membre utilizeaza, de asemenea, certificatul digital al UE privind COVID in scopuri interne, cum ar fi accesul la evenimente de amploare si in restaurante, cinematografe…

- Comisia Europeana anunța ca Romania poate solicita inclusiv detașarea de echipe medicale din țari membre ale Uniunii Europene prin Mecanismul de Protecție Civila. Pana in prezent, țara noastra a beneficiat de resurse materiale distribuite direct de catre statele europene sau prin intermediul stocurilor…

- Comisia Europeana intentioneaza sa le ceara statelor membre ale Uniunii Europene sa reduca accizele la energie sau sa redistribuie profiturile in tari mai sarace, anunta Thierry Breton, comisarul european...

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunța faptul ca va avea loc o noua runda de consultari pentru strategia Vaii Jiului. Proiectul „Strategia pentru tranziția de la carbune din Valea Jiului” este realizat cu finanțare din partea Uniunii Europene prin Programul de Sprijinire a Reformelor…

- Rapoartele UE privind statul de drept vor include, incepand cu 2022, si mai multe recomandari concrete pentru statele membre, a anuntat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu ocazia discursului privind starea Uniunii Europene sustinut in plenul Parlamentului European la Strasbourg.…

- Statele membre UE trebuie sa primeasca persoanele din Afganistan care sunt „in pericol imediat”, precum jurnalistii, personalul ONG-urilor si avocatii drepturilor omului, in special femeile, a declarat comisarul pentru afaceri interne Ylva Johansson. Comisia Europeana poate oferi sprijin financiar suplimentar…

- Statele membre UE trebuie sa primeasca persoanele din Afganistan care sunt „in pericol imediat”, a spus Comisia Europeana, potrivit Digi24 care citeaza Euronews. „Jurnaliștii, angajații...