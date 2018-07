Stiri pe aceeasi tema

- F. T. La sfarșitul saptamnaii trecute, politistii din cadrul IPJ Prahova au retinut un prahovean de 41 de ani, pe, numele caruia autoritatile judiciare din Italia emisesera un mandat european de arestare pentru comiterea unei infractiuni de proxenetism, solicitand omologilor romani depistarea, retinerea…

- Romania e intr-o situatie proasta, iar salvarea sta mai degraba in mainile societatii si ale profesionistilor din Justitie, decat in mainile presedintelui Iohannis si ale Uniunii Europene. Totul, spune Ion Vianu, va depinde de anticorpii Justitiei si de amploarea protestului civic - daca acest prag…

- Premierul ungar Viktor Orban are programata o vizita in Israel pe 19 iulie. Vizita a fost coordonata la o intrunire a consilierilor de securitate naționala ai grupului Visegrad, la care a participat și Meir Ben-Shabbat, consilier de securitate naționala al Israelului. Grupul Visegrad, cunoscut și ca…

- Carles Puigdemont va fi urmarit penal pentru revolta, precum și pentru alte acuzatii, a confirmat miercuri Curtea Suprema Spaniola. Ea a respins recursul fostului președinte al Cataloniei și al altor 14 separatiști, potrivit Le Soir si Rador.

- In timp ce in Uniunea Europeana lucrarile de constructii au crescut cu 1,2% in luna aprilie 2018 comparativ cu luna martie 2018, Romania se numara printre statele unde lucrarile de constructii au scazut de la o luna la alta. Astfel, construcțiile în România au scăzut cu 1,1%, un…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica, legat de neimplementarea Directivei privind prezumtia de nevinovatie, ca efectele se vad in cazuri penale unde nu se pun in aplicare mandatele de arestare internationale, iar tara noastra risca sa ramana fara aceste mandate europene.

- Regulamentul European 2016/679 privind Protectia Datelor cu Caracter Personal (GDPR) devine aplicabil si in Romania. Practic, vorbim despre „momentul zero” de la care datele de identificare, tranzactionale, financiare, demografice, de localizare sau alte date personale ale unei persoane fizice, in…

- Pe de-o parte, a fost prezentat potentialul turistic si investitional al judetului si al municipiului Resita, iar, pe de alta parte, gazdele au facut o trecere in revista a patrimoniul industrial si cultural al Banatului Montan. Dupa discutiile de la Palatul Administrativ, oaspetele a fost…