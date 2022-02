Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitare italiene intentioneaza sa ridice vineri obligatia purtarii mastii in exterior, pe masura ce numarul cazurilor de infectii cu coronavirus scade, informeaza miercuri DPA. Ministrul sanatatii, Roberto Speranza, a anuntat decretul marti seara.Cu toate acestea, italienilor…

- Dezinformarea, in general, și cea științifica, in special, sunt in continuare raspandite, arata rezultatele unui sondaj din cadrul proiectului UE TRESCA al Universitații Erasmus din Rotterdam, Olanda. 25% dintre cei 7.120 de europeni participanți au spus ca aterizarea pe Luna in 1969 a fost o farsa.…

- Luna februarie aduce schimbari majore pentru cei care vor sa calatoreasca in cadrul granitelor Uniunii Europene. Pe langa termenul de valabilitate al certificatelor de vaccinare, restrans la 270 de zile, Italia elimina necesitatea prezentarii unui test negativ la intrarea in tara, iar Danemarca anuleaza…

- Elisabeth, ducesa in Bavaria si regina a Belgiei a fost onorata cu titlul de drept intre popoare cu dosarul 45 din 1965 cu numele Elisabeth, regina-mama a Belgiei. Era memțoaica (dupa mama portugheza de sange regal), vorbea, scria, coresponda in limba germana. Supranumita Regina Infirmiera in timpul…

- Numarul tot mai mare de infectari cu COVID inregistrat dupa apariția tulpinii Omicron, foarte contagioasa, a crescut nivelul de alerta in Europa și a dus la adoptarea de noi restricții, care vizeaza și unitațile școlare. Din dorința de a menține cat mai mult școlile deschise, mai multe state europene…

- Mirel Palada a scris un articol exceptional, dureros de sincer. Cam ca o oglinda. Dupa aceea blogul sau a fost inchis: „Sfanta Greta Trotineta și PeNeNeReta”. “Țarile europene dezvoltate sunt țari post-imperialiste care au supt secole la rand de la toți amarații pamantului. Anglia, Franța, Germania,…

- Miercuri are loc o ședința CNSU in care ar urma sa se discute despre relaxarea restricțiilor in perioada sarbatorilor de iarna. Potrivit unor surse citate de news.ro, de Revelion petrecerile ar putea fi permise. De asemenea, magazinele vor ramane deschise pana la ora 23.00, fata de 21.00 cum este in…

- Pe primele șase luni ale anului 2021, exporturile de bunuri la nivelul judetului Dolj au fost de 1,48 miliarde de euro. Exporturile sunt cu 14,5% mai mari fața de perioada 01.01.-30.06.2020. Exporturile situeaza Doljul pe locul al 8-lea pe țara. In ponderea exporturilor, pe locul intai sunt mijloacele…