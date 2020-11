Statele divizate ale Americii

Stiri pe aceeasi tema

- O lume intreaga a asistat cu sufletul la gura, am putea spune, la alegerile din Statele Unite ale Americii. Ingredientele alegerilor au fost la inalțime, acuzații de ambele parți, declarații incendiare, proteste publice. Și totuși in final America a ales un nou Președinte. Va fi interesant de urmarit…

- Andrei Crețu, un roman care lucreaza in domeniul financiar in New York, a filmat imaginile pentru Libertatea.Mai multe organizații media din Statele Unite ale Americii au anunțat ca Joe Biden este noul președinte al SUA, dupa ce a caștigat statul Pennsylvania.La scurt timp dupa anunț, pe strazile din…

- Statele Unite ale Americii, tara afectata cel mai mult de coronavirus, a inregistrat un nou record de cazuri zilnice de infectare – 127.021, iar candidatul democrat Joe Biden, care este aproape de obtinerea voturilor pentru fotoliul de la Casa Alba, a promis ca va actiona pe frontul impotriva Covid-19…

- Ghița Mureșan, 49 de ani, are dubla cetațenie, romana și americana. Fostul star din NBA, stabilit in SUA din 1993, a admis cu franchețe ca l-a votat pe democratul Joe Biden la alegerile pentru președinția Statelor Unite ale Americii, scrie GSP.ro. ”Eu am votat, da. E normal sa se faca schimbari. Parerea…

- Cele mai noi date de la alegerile prezidențiale! Statele Unite ale Americii trec prin momente unice in istorie – batalia nu imbraca nu mai forme electorale Ceea ce se petrece la Washington depașește așteptarile – este razboi… din fericire nu pe strazi, nu cu arme, ci cu avocați, cu demnitari, cu acțiuni…

- Au mai ramas cateva ore pana la alegerile cu miza uriasa din Statele Unite. Pe ultima suta de metri, cei doi candidați - Joe Biden și Donald Trump - au mers in statele cheie, care le pot asigura voturile decisive pentru Casa Alba.

- Președintele Xi Jinping le-a cerut soldaților chinezi sa își „concentreze mintea și energia în pregatirea pentru razboi” în timpul vizitei la o baza militara din provincia Guandgdong din sudul Chinei, potrivit agenției Xinhua citata de CNN.Xi le-a spus soldaților…