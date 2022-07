Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea UE care vizeaza diminuarea folosirii gazelor cu 15% in statele membre, pentru a se pregati in eventualitatea unor intreruperi suplimentare ale livrarilor de gaze din Rusia, se confrunta cu rezistenta guvernelor, sporind temerile privind aprobarea planului, transmite Reuters.

- Bruxelles-ul va publica miercuri planuri privind modul in care cele 27 de tari membre ale Uniunii Europene pot reduce consumul de gaze, in conditiile in care se pregatesc pentru posibile reduceri suplimentare ale fluxurilor de gaze rusesti si incearca sa umple depozitele de gaze pana in iarna. Un proiect…

- Romania, Italia, Portugalia, Slovacia si Bulgaria vor sa amane cu cinci ani un plan al Uniunii Europene de interzicere efectiva a vanzarii de masini noi pe benzina si diesel incepand cu 2035, potrivit unui document consultat de Reuters. Propunerea privind emisiile auto, facuta de Comisia Europeana…

- Dupa ce au sustinut sincronizarea trenului care circula de la Odesa la Chisinau, cu cel care face legatura dintre Chisinau si Iasi, mai multe institutii din Republica Moldova pledeaza acum pentru crearea unui program prin care tinerii de 18 ani din Ucraina, Republica Moldova si Romania ar putea circula…

- Tarile UE vor dezbate saptamana aceasta un posibil acord privind impartirea costurilor de cumparare de gaze pentru a umple facilitatile de stocare si a construi o rezerva de aprovizionare inaintea iernii urmatoare, potrivit unui proiect de document consultat de Reuters. Comisia Europeana a prezentat…

