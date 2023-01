Stiri pe aceeasi tema

- Acumulari importante de zapada au fost inregistrate si in zone in care de obicei ninge putin, cum ar fi regiunea Shikoku de la Oceanul Pacific, cea mai mica dintre principalele insule ale Japoniei, sau prefecturile Kagoshima si Kumamoto, unde numeroase autovehicule au ramas blocate in ambuteiaje de…

- In ziua de 7 Decembrie 1941, Japonia ataca flota militara a SUA stationata in baza maritima de la Pearl Harbour, in arhipelagul Hawaii din Oceanul Pacific. Din motive inca neelucidate pe deplin, acțiunea militara a Japoniei s-a desfașurat fara a exista declarația oficiala de razboi impotriva SUA. Baza…

- Ministerul rus al Apararii a afirmat ca a desfasurat sisteme antiracheta mobile pe una din insulele Kurile, lant de insule pozitionate strategic intre Japonia si peninsula rusa Kamceatka, relateaza marti agentia Reuters.

- Jose Mourinho (59 de ani), antrenorul celor de la AS Roma, nu catalogheaza victoria Japoniei in fața Germaniei, scor 2-1, drept una surprinzatoare. „The Special One” spune ca forța colectiva poate combate calitatea individuala. Germania a condus-o pe Japonia din minutul 33, printr-un penalty transformat…

- Pentru a se feri de frig, economisind in acelasi timp bani pe fondul cresterii preturilor la energie, guvernatorul capitalei Tokyo, Yuriko Koike, le-a recomandat cetatenilor japonezi sa poarte pulover pe gat, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Yuriko Koike, purtand ea insasi o helanca pe sub haina,…

- Pentru a se feri de frig, economisind in acelasi timp bani pe fondul cresterii preturilor la energie, guvernatorul capitalei Tokyo, Yuriko Koike, le-a recomandat cetatenilor japonezi sa poarte pulover pe gat, relateaza AFP. Yuriko Koike, purtand ea insasi o helanca pe sub haina, i-a incurajat pe locuitorii…

- Shigeru Nakamura, considerat cel mai in varsta barbat din Japonia, a murit marti la varsta de 111 ani intr-un camin de batrani din prefectura Hiroshima, unde a locuit, relateaza Kyodo. Nascut pe 11 ianuarie 1911 in Jinsekikogen, in prefectura Nakamura din vestul Japoniei, Nakamura a fost expus efectelor…

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull) va pleca primul in Marele Premiu al Japoniei, de la Suzuka. MP al Japoniei are loc duminica, de la ora 09:00. Cursa va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport Campion mondial și lider actual al clasamentului, Verstappen a reușit…