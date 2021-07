Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei a facut apel vineri la tarile membre ale acestei organizatii "sa isi repatrieze cetatenii inchisi" in taberele din nord-estul Siriei in conditii care incalca dreptul umanitar european, relateaza AFP. Cetatenii statelor semnatare ale Conventiei…

- Comisia Europeana a propus cadrul pentru identitatea digitala europeana, de care vor putea beneficia toți cetațenii europeni, a rezidenților și a intreprinderilor din UE. Cu un clic pe telefon, cetațenii iși vor putea dovedi identitatea și vor putea partaja documente electronice din portofelele lor…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad a fost reales pentru un mandat de sapte ani cu 95,1% din voturi, conform unui anunt facut joi de presedintele parlamentului de la Damasc, dupa un scrutin criticat de opozitie si de statele occidentale, potrivit www.abc.net.au . Ceilalti doi contracandidati la scrutinul…

- Pentru a asigura un raspuns complet coordonat și eficient la aceasta varianta și luand in considerare deteriorarea situației sanitare in India, Comisia Europeana a anunțat miercuri ca propune ca statele membre sa aplice o „frana de urgența” pentru calatoriile neesențiale din India .Restricțiile nu ar…

- O autoritate de reglementare germana a ordonat Facebook sa nu mai proceseze date ale utilizatorilor WhatsApp O autoritate de reglementare germana a ordonat Facebook sa nu mai proceseze date ale utilizatorilor WhatsApp, pentru cel putin trei luni, si a cerut unei comisii a autoritatilor de…

- Comisarul european pentru mediu, Virginijus Sinkevicius, a facut un apel la statele membre sa testeze și sa monitorizeze apa reziduala din canalizari in urmatoarele șase luni, in vederea detectarii urmelor de coronavirus, relateaza Politico.

- Certificatul verde digital nu este un pașaport, dar prin intermediul sau calatoriile in afara țarii vor fi facilitate. Documentul nu reprezinta o conditie prealabila pentru libera circulatie. Acesta urmeaza sa fie acceptat de toate statele membre. „A fost un an greu, un an cu restrictii de calatorie…

- Atacurile din estul Ucrainei, s-au intensificat in ultimele 24 de ore. Un soldat ucrainean a fost ucis si altul grav ranit in urma unui incident armat provocat de separatistii prorusi. Cetatenii din zona isi pun destinele in mainile presedintelui Zelenski, transmite Mediafax.ro. „Trebuie sa…