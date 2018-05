Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a pledat miercuri pentru un buget UE mai mare dupa Brexit, dar cu taieri in sectoare emblematice, intre care agricultura, si cu legarea acordarii fondurilor europene de respectarea statului de drept, ceea ce a generat critici din partea unor tari.

- Opozitia mai multor state membre ale UE a impiedicat adoptarea unui acord european ce ar fi permis taxarea marilor societati din sectorul digital. Propunerea a fost initiata de presedintele Frantei, Emmanuel Macron, iar esecul demersului a provocat o reactie energica din partea ministrului francez de…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Ankara ii va cere Uniunii Europene intregul ajutor de 6 miliarde de euro promis de catre blocul comunitar pentru refugiatii sirieni aflati pe teritoriul Turciei, in cadrul unei reuniuni ce va avea loc saptamana viitoare, relateaza agentia…

- Negociatorul șef al Uniunii Europene, Michel Barnier, a recunoscut ca este posibil sa fie nevoie de verificari la frontiere in Marea Britanie, in contextul in care Bruxelles-ul a publicat un proiect...

- Guvernul britanic a cerut Uniunii Europene sa ia in considerare o perioada de tranzitie mai lunga fata de cea propusa de Bruxelles, conform unor documente redactate de negociatorii pentru Brexit, scrie The Independent.Citește și: Cum arata, de fapt, autobuzele cumparate de Primaria Capitalei/GALERIE…

- Inaintea reuniunii informale a liderilor din 23 februarie 2018, Comisia Europeana a prezentat miercuri, 14 februarie, diversele opțiuni posibile – precum și consecințele financiare ale fiecareia – pentru un buget al UE pe termen lung, nou și modern, care sa asigure indeplinirea obiectivelor prioritare…

- Primarul general Gabriela Firea a anuntat marti, in cadrul conferintei "70 de ani intr-un Centenar, Romania - Israel, Bucuresti - Tel Aviv - Ierusalim", ca in proiectul de buget al Capitalei pentru acest an a fost prevazuta o suma in vederea refacerii "din radacini" a Cartierului…

- Proiectul de sanctiuni al UE pentru a incadra perioada de tranzitie dupa Brexit este "deloc intelept" si "de rea-credinta", a denuntat joi la Londra ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, intr-o declaratie de o virulenta neobisnuita, transmite AFP."Nu cred ca a fost o dovada de buna-credinta…