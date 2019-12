Stiri pe aceeasi tema

- Ce scrie presa internaționala despre victoria lui Iohannis: Un proeuropean convins, pe care umoristii il compara cu un robot, promite un stat "modern si functional" Liberalul Klaus Iohannis, care a castigat duminica al doilea mandat de presedinte al Romaniei, este un proeuropean convins care…

- Ce scrie presa internaționala despre vitoria lui Iohannis: Un proeuropean convins, pe care umoristii il compara cu un robot, promite un stat "modern si functional" Liberalul Klaus Iohannis, care a castigat duminica al doilea mandat de presedinte al Romaniei, este un proeuropean convins care…

- Aceasta este prima data cand ministrii europeni de Finante sustin o declaratie in care se cere incetarea finantarii combustibililor fosili, dupa ce anterior au solicitat doar sa se puna capat finantarii pentru termocentralele pe carbune. O eliminare completa ar putea opri finantari in valoare…

- Banca Comerciala Romana (BCR) va opri sistemul de carduri, in noaptea de miercuri spre joi (7 noiembrie, intre orele 0:00 și 5.00), in vederea unor lucrari de imbunatațire a performanțelor. In acest interval orar nu vor putea fi utilizate echipamentele de tip ATM (bancomate), MFM (mașini multifuncționale)…

- ''Presedintele Macron face o judecata injusta asupra politicii poloneze in materie de protejare a climei'', a estimat Morawiecki intr-o conferinta de presa ce avea ca tema exact aceasta politica. El a sustinut ca Polonia, care inca isi asigura necesarul de energie masiv pe exploatarea carbunelui,…

- Ungaria, Polonia, Cehia si Slovacia, membre ale Grupului de la Visegrad, si-au exprimat joi sprijinul pentru Macedonia de Nord si Albania, afirmand ca aceste doua tari ar trebui sa inceapa anul acesta negocierile in vederea aderarii la UE, informeaza AFP.

- Modul in care au fost distribuite posturile de varf din Comisia Europeana reflecta pozitia consolidata a Grupului de la Visegrad (V4), a afirmat joi la Praga premierul ungar Viktor Orban, dupa un summit intre V4 si statele din Balcanii de vest, transmite MTI, potrivit Agerpres.Doi dintre vicepresedintii…

- Modul in care au fost distribuite posturile de varf din Comisia Europeana reflecta pozitia consolidata a Grupului de la Visegrad (V4), a afirmat joi la Praga premierul ungar Viktor Orban, dupa un summit intre V4 si statele din Balcanii de vest, transmite MTI. Doi dintre vicepresedintii noii Comisii…