Companiile din energie au beneficiat de creșterea prețurilor la energie, in urma invaziei Rusiei in Ucraina, și este incorect sa le ramana doar lor profiturile care au rezultat și care nu se datoreaza unei performanțe de management, in aceasta situație incadrandu-se și OMV Petrom, a precizat joi Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.