Stiri pe aceeasi tema

- Un atentat terorist a avut loc la un centru comercial. O bomba a explodat și a ucis pe loc patru persoane, iar alte șapte au fost grav ranite. Citește și: Lupte terestre și bombardamente masive in Fașia Gaza Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat vineri seara un atentat cu bomba care, potrivit…

- V. Stoica A crescut numarul persoanelor decedate in accidente rutiere produse pe drumurile din județul Prahova, in primele noua luni ale acestui an, comparativ cu anul trecut. Astfel, conform datelor prezentate de cms. șef Adrian Iacob, șeful Serviciului Rutier Prahova, in cadrul unei conferințe de…

- Gruparea militanta Stat Islamic (SI) a revendicat atacul terrorist de la Bruxelles, care a ucis luni doi cetațeni suedezi, declarand ca atacul a vizat Suedia din cauza apartenenței țarii in cadrul coaliției care lupta impotriva jihadiștilor

- Barbatul care și-a injunghiat, ieri, soția in parcarea unui centru comercial din Constanta, a fost retinut pentru 24 de ore. Cei doi se aflau in divorț. Politistii din Constanta au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 40 de ani, banuit de comiterea infractiunilor de talharie, violenta in familie…

- FOTO VIDEO| IMBULZEALA la deschiderea Carolina Mall din Alba Iulia: Mii de oameni au calcat pragul celui mai nou centru comercial din județ IMBULZEALA la deschiderea Carolina Mall din Alba Iulia: Mii de oameni au calcat pragul celui mai nou centru comercial din județ Carolina Mall, cel mai mare centru…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a reiterat, intr-o convorbire cu prim-ministrul irakian, determinarea sa de a combate gruparea Stat Islamic, dupa ce trei militari francezi au murit in luna august in aceasta tara, a anuntat miercuri Palatul Elysee, informeaza AFP.