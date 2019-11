Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea 20.000 de profesori risca sa-și piarda locul de munca: Senatul a aprobat reducerea orelor in școli 20.000 de profesori risca sa-și piarda locul de munca: Senatul a aprobat reducerea orelor in școli Sindicalistii ieseni din educatie sustin ca pana la ... 20.000 de profesori risca sa-și…

- O serie de fotografii realizate de Andre de Dienes, originar din judetul Covasna, care a lucrat de-a lungul carierei sale cu cateva dintre cele mai celebre staruri americane, sunt expuse la Centrul de Cultura Arcus din Sfantu Gheorghe, in cadrul Festivalul de arta fotografica VISOR. Potrivit organizatorilor,…

- Un barbat de 68 de ani a fost la un pas sa-și piarda viața chiar in fața unei farmacii din centrul municipiului Vaslui din cauza unor probleme grave de sanatate, dupa ce a acuzat dureri puternice in piept. Doua ambulanțe au ajuns pe rand la caz, batranul fiind preluat de unul din echipajele medicale…

- AVA si Miru lanseaza piesa “Copilaria”, o piesa nostalgica, dedicata copilariei celor doua, dar si a celor ce inca ii duc dorul. Artistele redau imaginea zilelor de la varsta in care grijile nu existau, singura ocupatie fiind joaca in fata blocului. Piesa “Copilaria” are un mesaj atat pentru copiii…

- „Nu mai sunt lider in grupul ALDE pentru ca nu doresc sa-mi asum nici macar o alianța politica cu partidul lui Ponta. Acesta este motivul pentru care nu mai vreau sa fiu lider al grupului ALDE, dar in ALDE, da", a spus Daniel Zamfir, joi seara, la Antena 3, in cadrul emisiunii „Punctul de intalnire”.…

- Operația de implanturi mamare este una dintre cele mai cautate la nivel global. Ca in cazul multor povești de succes , in jurul acestei intervenții chirurgicale s-au creat tot felul de mituri, care te pot influența in luarea unei decizii. Iata ce este adevarat și ce este fals in materie de implanturi…

- Coreencele, care au suferit o intervenție chirurgicala de marire a sanilor cu implanturi mamare cu textura Biocell de la Allergan, intenționeaza sa inceapa un proces impotriva principalului producator de implanturi mamare, dupa ce autoritațile au confirmat, recent, primul caz de cancer rar legat de…

- Deputatul PNL Florin Roman anunța ca va depune, joi, la Parlament, un proiect de lege care prevede ca cei care iau pensii speciale sau pensii de serviciu și sunt condamnați definitiv pentru corupție, sa-și piarda acest drept.