Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo (35 de ani) a postat un videoclip pe rețelele de socializare, in care iși invața copiii cum sa iși pastreze mainile curate impotriva coronavirusului. Starul lui Juventus are mare grija de familia sa in timpul pandemiei. Ronaldo a postat un videoclip pe Instagram in care se asigura…

- Cristiano Ronaldo a decis sa se implice in cea mai importanta problema cu care se confrunta Europa, coronavirusul. Starul lui Juventus a decis sa isi transforme lantul de hoteluri din Portugalia in spitale pentru cei depistati pozitiv.Sprijinul lui Ronaldo nu se opreste aici. El va suporta…

- Ministerul Sanatatii precizeaza ca dovezile curente sugereaza ca noul coronavirus poate ramane pe suprafete din diferite materiale pentru ore si chiar zile si, de aceea, copiii trebuie sa evite locurile de joaca aglomerate.

- Cristiano Ronaldo (35 de ani) a fost prezent pe Santiago Bernabeu pentru meciul dintre Real Madrid și Barcelona (scor 2-0) din campionatul spaniol. Portughezul s-a intors pentru prima data pe Santiago Bernabeu dupa transferul la Juventus din vara anului 2018 și nu a parasit stadionul dezamagit: fosta…

- Cristiano Ronaldo (35 de ani) a devenit recent prima persoana din lume ce a ajuns la 200 de milioane de urmaritori pe Instagram. Fiul sau ii calca pe urme atat ca fotbalist, cat și ca influencer. La mai puțin de 24 de ore de la deschiderea contului oficial de Instagram, Cristiano Ronaldo jr. ...

- Ne place sau nu, incercam sa ramanem indiferenți sau ne transformam in carcotași, Valentine’s Day se apropie și va fi, inevitabil, peste tot: feed-ul de Facebook, Instagram, vitrinele magazinelor, in mall-uri și restaurante, arata o analiza realizata de Asociația Romana de Hipnoza. Valentine’s Day pare…

- Cristiano Ronaldo, 34 de ani, starul lui Juventus, se pregatește și mai intens decat o facea in urma cu 10 ani. „Antrenament de dimineața”, a comentat starul lui Juventus la ultima poza de pe Instagram. Portughezul are o condiție fizica perfecta și a strans peste 8,6 milioane de like-uri pe rețeaua…