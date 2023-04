Starul pop Paul Cattermole, membru al trupei britanice „S Club 7”, a murit la 46 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Nondice Thurman, purtatoare de cuvant a armatei, nu a precizat in primul comunicat numarul celor aflati la bordul aeronavelor. Guvernatorul statului Kentucky, Andy Beshear, a scris insa pe Twitter ca se asteapta ca unii dintre ei sa fi murit.

- Cladirea unde a avut loc deflagrația extrem de puternica a fost distrusa, iar o alta a fost avariata. Un incendiu a izbucnit in urma exploziei. Explozia a ridicat in aer resturi ale cladirii și praf, dupa cum se vede in imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zona și distribuite apoi pe…

- Un barbat in varsta de 44 de ani a murit, joi, dupa ce a cazut in scara liftului unui bloc din municipiul Botosani, a confirmat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu, conform agerpres.ro . Potrivit oficialului Politiei din Botosani, barbatul ar fi cazut in…

- Chitaristul Gary Rossington, ultimul membru fondator al Lynyrd Skynyrd, a murit duminica la varsta de 71 de ani, a anuntat trupa rock americana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Peste 40 de migranti, printre care un nou-nascut de cateva luni, a murit dupa ce ambarcatiunea lor a naufragiat nu departe de orasul italian Crotone, in regiunea Calabria (sud), au anuntat duminica, intr-o noua actualizare, media italiene, informeaza AFP si Reuters. Pompierii italieni au confirmat pe…

- Starul portughez Cristiano Ronaldo a adus victoria echipei sale, Al Nassr, sambata, in meciul din deplasare cu Damac, scor 3-0, din etapa a 18-a a campionatului Arabiei Saudite. Ronaldo a marcat toate cele trei goluri, in minutele 18 (penalti), 23 si 44. „Seara speciala. Bravo, baieti!", a notat Cristiano…

- Psihologul american Lloyd Morrisett, cofondator al popularei emisiuni educative de televiziune Sesame Street, urmarita de milioane de copii din intreaga lume, a murit la varsta de 93 de ani, informeaza Agerpres. Psihologul a fost elogiat pentru „mostenirea monumentala si indisolubila” lasata in randul…

- Legenda rockului american David Crosby a murit la varsta de 81 de ani. Soția sa, Jan Dance, cu care era casatorit de aproape 40 de ani, a declarat pentru site-ul de showbiz Variety ca acesta a murit „dupa o lunga suferința”, inconjurat de familie. Cauza exacta a morții sale nu a fost, insa, precizata,…