- Dinamo a remizat cu FC Botoșani, 1-1, și ramane fara victorie in Liga 1, dupa trei etape. GSP.ro a analizat jucatorii folosiți in premiera de Cosmin Contra in acest sezon, Borja Valle fiind remarcatul partidei. La doilea meci pe banca lui Dinamo, Cosmin Contra nu a reușit sa obțina prima victorie din…

- Dinamo a remizat aseara cu FC Botoșani, scor 1-1, intr-un meci in care Cosmin Contra a folosit nu mai puțin de șase dintre noile achiziții. Golul oaspeților, venit in prima repriza dupa un autogol al fundașului stanga Isma Lopez (30 de ani), a fost analizat in studioul GSP Live de catre Cristi Pulhac,.…

- Dinamo a remizat cu FC Botoșani, 1-1, iar echipa lui Cosmin Contra este fara victorie dupa primele trei etape din Liga 1. Eduard Pap, portarul lui FC Botoșani, a vorbit dupa meci și a incercat sa explice golul incasat de mijlocașul Borja Valle, care a inscris peste el, de la 55 de metri. „Din pacate…

- Remus Dinu vine cu o noua emisiune marca GSP LIVE, joi dimineața, de la 09:01. Invitați vor fi Narcis Raducan, fost oficial la FCSB, și Adrian Ropotan, campion cu Dinamo in 2007. Cei trei vor discuta despre meciul CFR-ului din Champions League, numirea lui Cosmin Contra la carma lui Dinamo, dar și despre…

- Comitetului Executiv al Federației Romane de Fotbal (FRF) a decis joi, 6 august, ca Liga I va trece la formatul cu 16 echipe din sezonul viitor, informeaza GSP.ro.Conform informațiilor Gazetei Sporturilor, 13 echipe au fost de acord ca din sezonul 2020-2021 sa fie 16 formații in Liga I. Singurul club…

- Liga 1 sufera din cauza cazurilor de coronavirus care au dat peste cap programul din play-off și play-out. Nu mai puțin de 10 fotbaliști de la Dinamo au fost depistați cu Covid-19. Și la CFR Cluj sunt probleme, unde 6 jucatori au fost infestați cu coronavirus. Au existat suspiciuni și la FC Botoșani…